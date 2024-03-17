Карлссон и Слинн обменялись репликами после инцидента в масс-старте на этапе КМ

Шведская лыжница Фрида Карлссон и Астрид Эйре Слинн из Норвегии прокомментировали инцидент, произошедший между ними во время масс-старта на 20 км на заключительном этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Между лыжницами произошло столкновение на подъёме на последнем круге, когда Карлссон сломала свою палку и пыталась найти новую.

«В том, что мы там столкнулись, не меньше ее вины», — цитирует Фриду Карлссон норвежский телеканал.

«Я видела, что Фрида могла пройти мимо, но она не может пройти просто так. Я не понимаю, как это может быть моей виной, ведь она переходила мне дорогу. Возможно, это типичная Фрида. Я чувствовала, что могла финишировать на подиуме. У меня были очень хорошие лыжи. Всё могло закончиться гораздо лучше для меня, если бы не это столкновение», — приводит слова Астрид Эйре Слинн NRK.

Отметим, что чемпионка мира 2023 года в эстафете, норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн заняла в масс-старте восьмое место. Спортсменка преодолела дистанцию за 52.21,6, отстав от лидера Джессики Диггинс на 28,6 секунды.

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетах шведка Фрида Карлссон завершила гонку на 15 месте, отстав от победителя на 32,2 секунды.