Американская лыжница Диггинс досрочно, по ходу масс-старта выиграла Кубок мира — 2023/2024

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс выиграла общий зачёт Кубка мира — 2023/2024 по лыжным гонкам. Она обеспечила себе титул уже по ходу заключительной гонки в сезоне — масс-старта на этапе КМ в Фалуне (Швеция). Ей позволили это сделать набранные по ходу прохождения дистанции бонусные баллы.

Перед сегодняшней гонкой Диггинс и занимающую второе место в общем зачёте шведскую лыжницу Линн Сван разделяло 75 очков. Джессика Диггинс имела 2616 очков, Линн Сван — 2541. В масс-старте, который проходит сегодня, 17 марта, в розыгрыше будет максимум 130 очков: 100 за победу в гонке и 30 за бонусные отсечки.

Так как Диггинс уже по ходу гонки набрала бонусные очки, она при любом итоговом результате удержит первое место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024.