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Американская лыжница Диггинс досрочно, по ходу масс-старта выиграла Кубок мира — 2023/2024

Американская лыжница Диггинс досрочно, по ходу масс-старта выиграла Кубок мира — 2023/2024
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс выиграла общий зачёт Кубка мира — 2023/2024 по лыжным гонкам. Она обеспечила себе титул уже по ходу заключительной гонки в сезоне — масс-старта на этапе КМ в Фалуне (Швеция). Ей позволили это сделать набранные по ходу прохождения дистанции бонусные баллы.

Перед сегодняшней гонкой Диггинс и занимающую второе место в общем зачёте шведскую лыжницу Линн Сван разделяло 75 очков. Джессика Диггинс имела 2616 очков, Линн Сван — 2541. В масс-старте, который проходит сегодня, 17 марта, в розыгрыше будет максимум 130 очков: 100 за победу в гонке и 30 за бонусные отсечки.

Так как Диггинс уже по ходу гонки набрала бонусные очки, она при любом итоговом результате удержит первое место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
51:53.0
2
Хейди Венг
Норвегия
+0.9
3
Анне Кьерсти Кальво
Норвегия
+2.2
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