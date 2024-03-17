Амундсен выиграл Кубок мира по лыжным гонкам, удержав преимущество над Клебо

Сегодня, 17 марта, в Фалуне (Швеция) завершились соревнования в рамках Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Стал известен победитель общего зачёта Кубка мира у мужчин.

Новым обладателем «Большого хрустального глобуса» стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Спортсмен после заключительного масс-старта на Кубке мира смог сохранить преимущество в 54 очка над идущим вторым пятикратным олимпийским чемпионом и четырёхкратным обладателем Кубка мира из Норвегии Йоханнесом Клебо.

Напомним, это первая победа 25-летнего Амундсена в общем зачёте Кубка мира. По итогам прошлого сезона спортсмен был только 16-м в генеральной классификации.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины. Итоговое положение

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2654 очка.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2600.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2106.