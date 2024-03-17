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Йоханнес Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе КМ по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе КМ по лыжным гонкам
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В Фалуне (Швеция) прошёл мужской масс-старт свободным стилем на 20 км в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира сезона-2023/2024 по лыжным гонкам.

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион. Второе и третье места также заняли представители Норвегии — Йёран Тефре и Мартин Лёвстрём Нюэнгет: спортсмены уступили соотечественнику на финише 0,4 секунды и 2,2 секунды соответственно.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен пришёл к финишу 17-м, проиграв Клебо 19,4 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й этап, Фалун
Мужчины. Масс-старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 47.06,4.
2. Йёран Тефре (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
47:06.4
2
Йёран Тефре
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.2
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