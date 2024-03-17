Йоханнес Клебо победил в масс-старте на заключительном этапе КМ по лыжным гонкам

В Фалуне (Швеция) прошёл мужской масс-старт свободным стилем на 20 км в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира сезона-2023/2024 по лыжным гонкам.
Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион. Второе и третье места также заняли представители Норвегии — Йёран Тефре и Мартин Лёвстрём Нюэнгет: спортсмены уступили соотечественнику на финише 0,4 секунды и 2,2 секунды соответственно.
Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен пришёл к финишу 17-м, проиграв Клебо 19,4 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. 15-й этап, Фалун
Мужчины. Масс-старт, свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 47.06,4.
2. Йёран Тефре (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,2.
- 17 марта 2024
-
17:33
-
17:27
-
17:13
-
16:51
-
14:37
-
13:55
-
13:49
-
13:27
-
13:12
-
12:55
-
12:49
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
12:19
-
12:15
-
11:42
-
11:23
-
11:17
-
11:02
-
10:31
-
10:12
- 16 марта 2024
-
23:53
-
23:27
-
20:48
-
20:31
-
20:08
-
19:17
-
18:54
-
18:29
-
18:17
-
17:46
-
17:22
-
16:51
-
16:18