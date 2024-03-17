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Стало известно, сколько призовых заработал Йоханнес Клебо в этом сезоне на этапах КМ

В Фалуне (Швеция) завершился 15-й, последний этап мужского Кубка мира — 2023/2024 по лыжным гонкам.

Наибольшую сумму призовых по итогам сезона заработал норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо — 326,9 тыс. швейцарских франков. Обладатель Кубка мира, ещё один представитель Норвегии Харальд Эстберг Амундсен выиграл призовых на сумму 247,8 тыс. швейцарских франков.

Топ-6 участников Кубка мира по лыжным гонкам, заработавших наибольшее количество призовых:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 326,9 тыс. швейцарских франков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 247,8.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 171,7.

4. Пол Голберг (Норвегия) — 124,3.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 116,6.

6. Фридрих Мох (Германия) — 94,3.