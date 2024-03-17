Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Родители Амундсена — о победе сына в общем зачёте КМ: невероятно, как ему это удалось?

Родители Амундсена — о победе сына в общем зачёте КМ: невероятно, как ему это удалось?
Аудио-версия:
Комментарии

Родители норвежского лыжника Харальда Эстберга Амундсена, Джон Харальд Амундсен и Тоне Эстберг, прокомментировали победу сына в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024. 25-летний спортсмен впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус», на 54 очка опередив пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо в итоговой генеральной классификации.

«У меня ощущение, словно в моём животе что-то вроде стиральной машины. Это фантастика. Невероятно, я не понимаю, как ему это удалось?» — приводит слова отца Амундсена издание VG.

Мама спортсмена добавила: «Это как будто происходит не с нами. Мы даже не ожидали. Удивительно и очень странно».

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины. Итоговое положение

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2654 очка.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2600.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2106.

Материалы по теме
Клебо проиграл Кубок мира! Удивительно — он забрал 16 гонок, но даже этого не хватило
Клебо проиграл Кубок мира! Удивительно — он забрал 16 гонок, но даже этого не хватило
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android