Родители Амундсена — о победе сына в общем зачёте КМ: невероятно, как ему это удалось?

Родители норвежского лыжника Харальда Эстберга Амундсена, Джон Харальд Амундсен и Тоне Эстберг, прокомментировали победу сына в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024. 25-летний спортсмен впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус», на 54 очка опередив пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо в итоговой генеральной классификации.

«У меня ощущение, словно в моём животе что-то вроде стиральной машины. Это фантастика. Невероятно, я не понимаю, как ему это удалось?» — приводит слова отца Амундсена издание VG.

Мама спортсмена добавила: «Это как будто происходит не с нами. Мы даже не ожидали. Удивительно и очень странно».

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины. Итоговое положение

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2654 очка.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2600.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2106.