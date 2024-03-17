Йоханнес стал вторым в общем зачёте за соперником, у которого всего четыре победы в сезоне.

Клебо проиграл Кубок мира! Удивительно — он забрал 16 гонок, но даже этого не хватило

Кубок мира по лыжным гонкам – 2023/2024 завершился в Фалуне победами Джессики Диггинс и Йоханнеса Клебо в заключительных масс-стартах. Но американка при этом выиграла общий зачёт, а Клебо стал вторым. Ему не хватило ни серии из семи побед, ни выигрыша 16 гонок в сезоне. Таковы реалии новой системы подсчёта очков.

В борьбе за Кубок мира всё решилось во время «Тур де Ски». Клебо не участвовал в многодневке из-за болезни и потерял 576 очков только на этом. Почему столько? Потому что столько набрал победитель многодневки Харальд Амундсен.

Клебо сделал всё возможное, чтобы отыграть нереальное отставание, и был очень близок. По прежней системе, когда победа в отдельно взятой гонке не была так обесценена (100 очков против 80 за второе место, а сейчас – 100 против 95), Йоханнес гарантированно бы победил.

Но ещё перед началом сезона говорили, что теперь для победы в Кубке мира нужно просто бежать, а не пропускать гонки. Так и получилось.

Харальд Эстберг Амундсен Фото: Martin Schutt/p Getty Images

Смотрите, Клебо выиграл 16 гонок. В концовке сезона он предстал настоящим монстром, который одержал семь побед подряд. Не только в спринте. Конёк, классика, масс-старты, разделки, даже марафон – норвежец был просто непобедим. В итоге он Клебо проиграл Амундсену в общем зачёте ничтожные 54 очка.

Но более показателен другой зачёт. По призовым. Где система подсчёта не изменилась. Вот там Клебо вне конкуренции. Он заработал на 80 тысяч швейцарских франков больше Амундсена. Даже с учётом бонуса в 80 тысяч за «Тур де Ски», даже с учётом бонуса за победу в общем зачёте Кубка мира. Если считать просто по гонкам, то Клебо впереди Амундсена на 170 тысяч в той же валюте. Ну, то есть это разгром.

Но Амундсен бежал всё. В концовке сезона он показал выдающиеся для себя выступления в спринтах, бился за каждое бонусное очко и выиграл. И невозможно сказать, что незаслуженно. Он сделал всё, что было в его силах. Так что у Кубка мира теперь новый обладатель.

У женщин второй раз в карьере трофей выиграла американка Джессика Диггинс. Просто невероятная лыжница с железным характером. На финал Кубка мира в Фалун она ведь приехала далеко не фаворитом. И в классическом спринте была так жестоко бита, что между ней и шведкой Линн Сван осталось всего 41 очко.

Но Диггинс как Феникс восстала в классической разделке, заняв пятое место, а Сван сдалась. В масс-старте Джессика одержала красивую победу, доказав, что именно она – лучшая в завершившемся сезоне. Да, по призовым она тоже впереди всех. Никаких вопросов.