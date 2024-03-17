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Амундсен: надеюсь, смогу стать таким же великим, как легендарные обладатели Кубка мира

Амундсен: надеюсь, смогу стать таким же великим, как легендарные обладатели Кубка мира
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал свою победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024. Спортсмен смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на то, что занял 17-е место в сегодняшнем масс-старте. Амундсен на 54 очка опередил пятикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо в итоговой генеральной классификации.

«Это чертовски хорошо. Я очень нервничал и изо всех сил старался сосредоточиться на том, что мне нужно сделать. Да, сегодня я тоже волновался. Всегда переживаю, когда Йоханнес Клебо позади меня. Я чувствовал, что у меня заканчивается энергия. Хорошо, что её хватило на масс-старт.

Вчера я посмотрел список обладателей Кубка мира: там много спортсменов, которые являются настоящими легендами. Надеюсь, что смогу стать таким же великим, как они», — приводит слова лыжника VG.

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