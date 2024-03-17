Диггинс заработала больше всех призовых в этом сезоне на этапах КМ среди женщин

Американская лыжница, двукратная обладательница «Большого хрустального глобуса» Джессика Диггинс заработала больше всех призовых в этом сезоне на этапах Кубка мира. Она пополнила свой счёт на 291,6 тыс. швейцарских франков. Занявшая второе место в общем зачёте Кубка мира шведка Линн Сван заработала 225,9 тыс. швейцарских франков.

Топ-6 участниц Кубка мира по лыжным гонкам, заработавших наибольшую сумму призовых:

1. Джессика Диггинс (США) — 291,6 тыс. швейцарских франков.

2. Линн Сван (Швеция) — 225,9.

3. Фрида Карлссон ((Швеция) — 187,5.

4. Йона Сундлинг (Швеция) — 136,3.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 128,3.

6. Хейди Венг (Норвегия) — 119,8.

Сегодня, 17 марта, в Фалуне (швеция) завершился 15-й, последний этап Кубка мира — 2023/2024 по лыжным гонкам.