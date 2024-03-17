«Сейчас я готова отправиться домой». Диггинс — об успешном завершении сезона-2023/2024

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала своё успешное завершение сезона-2023/2024 на Кубке мира. Спортсменка выиграла заключительную гонку, масс-старт на 15-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), а также стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

«Это было очень эмоционально. Сегодня у меня были блёстки на щеках, а потом я узнала, что у меня блестящие лыжи. Это был сюрприз!

Тяжёлый сезон. В масс-старте я просто хотела получить максимум удовольствия и справилась с этим, пошутила с тренерами и закончила гонку, отдав все силы. Было здорово выйти на дистанцию, чтобы повеселиться и проявить себя в смелой гонке. Очень благодарна сервисменам за отличные лыжи, приятно было закончить сезон вот так.

Хотела отдать 100% сил на трассе, потому что, если я это сделаю, я могу гордиться собой вне зависимости от результата. Неважно, приду я первой или последней, мне нужно выложиться на максимум. Очень счастлива. Сейчас я готова отправиться домой», — приводит слова Диггинс Fondo Italia.