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Червоткин: Большунова можно побеждать в его нынешней форме

Червоткин: Большунова можно побеждать в его нынешней форме
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Алексей Червоткин порассуждал о конкуренции с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Можно ли побеждать Большунова в его нынешней форме? Можно. Много спортсменов, способных навязывать конкуренцию. Вчера была плотная борьба, сегодня тоже. Всё плотно. Но победителей не судят. По крайней мере, он первый. Значит, побеждать нужно его. Кто его сменит, уже надо будет его. Сейчас он лучший. Значит, надо стремиться его побеждать и выйти на его уровень. Это громко сказано, но почему нет?» — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».

Напомним, 17 марта в Малиновке завершился мужской скиатлон на 20 км, проходящий в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Победу в гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, его результат — 52.04,0.

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