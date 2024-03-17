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Чемпионат России, скиатлон, мужчины: Александр Большунов стал победителем гонки

Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России, Устюгов — 11-й
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В Малиновке завершился мужской скиатлон на 20 км, проходящий в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Победу в гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, его результат — 52.04,0.

На втором месте с отставанием 0,3 секунды гонку завершил Алексей Червоткин. На третьем месте расположился Сергей Ардашев (+2.10).

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов занял 11-е место, отстав от лидера на 33,7 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Скиатлон 20 км
17 марта 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
52:04.0
2
Алексей Червоткин
Архангельская область
+0.30
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.10

Лыжные гонки. Чемпионат России, Малиновка.
Скиатлон, 20 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 52:04.0.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) +0,3.
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.
4. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +3,6.
5. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +4,5.

Ранее победу в женском скиатлоне одержала Анастасия Кулешова.

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