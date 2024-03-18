Терезе Йохауг примет участие в чемпионате Норвегии по лыжным гонкам

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг примет участие в весенней части чемпионата страны по лыжным гонкам. Она подала заявку на участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 30 км свободным стилем, которая состоится 23 марта в Лиллехаммере (Норвегия).

«Мне надо понять, на каком уровне я сейчас. Думаю, это будет хороший тест», — приводит слова норвежской лыжницы NRK.

Впервые с 2022 года Йохауг будет соревноваться с лыжницами сборной Норвегии: в 30-километровой разделке примут участие Хейди Венг и Анна Кьерсти Кальво.

Напомним, ранее стало известно о возможном возвращении в состав сборной Норвегии Терезе Йохауг на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме. Затем спортсменка рассказала, что её удивили новости об участии в домашнем ЧМ. По её словам, вопрос с возвращением остаётся открытым. Йохауг окончательного решения пока не приняла.

35‑летняя Йохауг объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022.