Клебо: Йохауг будет бороться за подиум после возвращения

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о возвращении соотечественницы Терезе Йохауг в лыжные гонки.

«Терезе — та спортсменка, которая может принести пользу лыжным гонкам. Я в этом уверен. Мой прогноз — Терезе будет бороться за подиум после возвращения, не сомневаюсь», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, в 2022 году Йохауг завершила профессиональную карьеру. Норвежская лыжница является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей Кубка мира. Ранее Йохауг объявила о возобновлении спортивной карьеры. 3 марта норвежская лыжница выиграла первую гонку после возобновления карьеры. Она одержала победу в 17-километровой гонке Engadin Frauenlauf 2024 в Швейцарии.