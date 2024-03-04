Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо: Йохауг будет бороться за подиум после возвращения

Клебо: Йохауг будет бороться за подиум после возвращения
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о возвращении соотечественницы Терезе Йохауг в лыжные гонки.

«Терезе — та спортсменка, которая может принести пользу лыжным гонкам. Я в этом уверен. Мой прогноз — Терезе будет бороться за подиум после возвращения, не сомневаюсь», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, в 2022 году Йохауг завершила профессиональную карьеру. Норвежская лыжница является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей Кубка мира. Ранее Йохауг объявила о возобновлении спортивной карьеры. 3 марта норвежская лыжница выиграла первую гонку после возобновления карьеры. Она одержала победу в 17-километровой гонке Engadin Frauenlauf 2024 в Швейцарии.

Материалы по теме
Сундлинг — о возвращении Йохауг: Терезе способна выступать очень хорошо. Я скучаю по ней
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android