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61-летний спортсмен-любитель Александр Чурин скончался во время лыжного марафона в Кургане

61-летний спортсмен-любитель Александр Чурин скончался во время лыжного марафона в Кургане
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В субботу, 16 марта, во время гонки на 50 км свободным стилем на соревнованиях «Памяти бойцов 32-го лыжного полка» в Кургане скончался 61-летний Александр Чурин.

«Мы будем тебя помнить всегда и один из веломарафонов Хрустального Кубка назовём твоим именем! Чтобы тебя помнили всегда», — сообщается на странице спортивного клуба ProBike в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Екатеринбурга Чурин боролся за первое место в своей возрастной группе. После первого круга он лидировал. Ему осталось пройти ещё два круга, но он упал на 39-м километре дистанции и не смог подняться. Перед стартом лыжник-ветеран прошёл медкомиссию, проблем со здоровьем у него не выявили.

Лыжный марафон «Памяти бойцов 32-го лыжного полка» входит в официальный календарь спортивных мероприятий Курганской области.

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