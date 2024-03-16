«Врачи настаивают на госпитализации». Невьянцева — после падения на чемпионате России

Лыжница Виктория Невьянцева, которая упала во время квалификации спринта свободным стилем на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке и была госпитализирована в больницу, рассказала о состоянии своего здоровья.

«Только что меня привезли в больницу в Октябрьском из Вельска, где нужно было провести дополнительное обследование. Перелом копчика не подтвердился, слава богу, но есть смещение крестца. Врачи настаивают на госпитализации, чтобы я минимум двое суток провела в больнице, но мне не по себе в этом лечебном учреждении, психологически нехорошо. Я позвонила тренеру, попросила, чтобы меня забрали отсюда. Пусть будет какой-то корсет, бандаж, но только не здесь. Но боль очень сильная. Лежать не могу, сижу и понемногу хожу. Видимо, чемпионат России для меня завершён», — сказала Невьянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, что Невьянцева не удержалась на крутом повороте на спуске и упала за пределы трассы, неудачно приземлившись.