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Степанова и Пеклецова пропустят гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Степанова и Пеклецова пропустят гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России
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Российские лыжницы Вероника Степанова и Алина Пеклецова не выступят в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2024 года в Малиновке (Архангельская область), сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Напомним, Вероника Степанова стала победительницей спринта свободным стилем на чемпионате России, а Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль в скиатлоне на 20 км на этих соревнованиях.

Женская гонка на 10 км классическим стилем состоится завтра, 19 марта. Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024 завершится 24 марта. В рамках соревнований также пройдут командные спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты на 30 км у женщин и 50 км у мужчин.

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