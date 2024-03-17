Степанова — о столкновении с Сориной в спринте: ну да, я её задела

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете, 23-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась о столкновении с Татьяной Сориной, которое произошло во время спринта свободным стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке.

«Я проехалась в том месте просто на большой скорости под каждый шаг, а Таня уже перешла на горный. Ну да, я её задела, но это просто гоночный инцидент. Ни о какой жёлтой карточке и тем более о дисквалификации речи и быть не может», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 марта, Степанова одержала победу в спринте свободным стилем, преодолев дистанцию за 3.46,14. На втором месте расположилась Елизавета Пантрина с отставанием от лидера гонки в 1,53 секунды. Тройку призёров замкнула Татьяна Сорина (+2,45).