Амундсен: многие считают Клебо лучшим, но быть здоровым весь сезон — важная часть спорта

Обладатель Кубка мира сезона-2023/2024 норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о системе начисления очков лыжникам в Кубке мира, а также отметил важность сохранения хорошего самочувствия на протяжении сезона.

«Многие норвежские лыжники считают, что за место на подиуме дают слишком мало очков. Разница между первым, вторым и третьим местами тоже могла бы быть больше. В нашей нынешней системе много хорошего, потому что из-за неё спортсмены должны соревноваться как можно больше, но те, кто находится на вершине рейтинга, должны получать больше баллов.

Наверняка многие считают Клебо лучшим лыжником. Но в прошлом сезоне я тоже сильно заболел и у меня были трудности. Оставаться здоровым на протяжении всего сезона — это часть спорта высших достижений», — приводит слова Амундсена VG.