Юлия Ступак призналась, что получает «гневные слова» из-за своего образа жизни

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) призналась, что получает негатив в социальных сетях из-за своего образа жизни.

Ступак проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Как ваше здоровье?» — спросил лыжницу один из пользователей.

«Спасибо, уже лучше. Но есть моменты, которые нужно решить. Многие пишут слова поддержки, многие – гневные слова о том, как можно ездить, куда-то ходить, если я заболела. Ребята, я живу, дышу и продолжаю выстраивать свою жизнь. Запереться дома и сидеть без дела – не вариант», — ответила Ступак.

Напомним, ранее Ступак снялась с чемпионата России – 2024 в Малиновке из-за болезни, после чего отправилась в родную для себя республику Коми.