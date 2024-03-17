«Укатайте уже Александра!» Большунов устроил шоу и выиграл скиатлон на ЧР-2024

Даже болельщики в Малиновке пытались воздействовать на Александра Большунова психологически. Один из них стоял рядом с трассой с плакатом-приветом от Йоханнеса Клебо, на котором был написан призыв ко всем лыжникам: «Укатайте уже Александра!» Большунов внимательно посмотрел на этот плакат и на этого болельщика, а потом устроил шоу. Видимо, этот плакат его сильно задел.

Именно Сан Саныч вёл всю гонку. Даже когда Сергей Устюгов сломя голову помчался с первых метров в отрыв, Большунов не рванул за ним. Он бежал своим темпом, но при этом старался не отпускать далеко никого. В отрыве вместе с Устюговым успели побывать и Илья Порошкин, и Алексей Червоткин, но убежать не получилось ни у кого.

Уже на заключительном отрезке классического круга Большунов встал вперёд, на пит-стопе быстрее всех переобул лыжи и далее просто играл с соперниками. Он постоянно шёл впереди. Когда Андрей Мельниченко бросился в отрыв – поддержал этот отрыв. Когда почувствовал, что нужно сбросить скорость и пока не время бежать на максимум – притормозил и вновь собрал лидеров в небольшой пелотон.

Большунов настолько был уверен в себе, что на одном из поворотов даже успел пересчитать своих соперников и рассмотреть, кто же удержался за ним. Но в ключевой момент из всех конкурентов остался только один. Алексей Червоткин входил в последний поворот на финишную прямую по большому радиусу и набрал бо́льшую скорость, чем Александр Большунов, который по традиции входил по малому радиусу и скорость чуть потерял.

Казалось бы, вот оно – Червоткин молотит на финишной прямой, и он впереди. Но Большунов включился на максимум и вырвал победу. Просто король.

Червоткин объяснил, почему не получилось выиграть.

«Бороться с Большуновым можно, как показывает практика. И при этом у меня неидеальное состояние. Я использовал то, что он пытался выйти на последнюю прямую по малому радиусу, а я отработал по большому. Но из-за неровной трассы у меня на финишной прямой скорость упала. Попадаешь на такую неровность, и всё», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

А Большунов офигел от того, что на первой половине классической части его лыжи не работали так, как обычно, и ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы не отстать от соперников.

«Сложная погода и сложная трасса, особенно на классической части. Со старта лыжи как будто не поехали, на первых кругах «накушался». Ребята отъезжали. Я сначала не понимал, что с лыжами, но потом они сравнялись. Я просто офигел, но потом на коньковой части всё уже встало на свои места», — сказал трёхкратный олимпийский чемпион.

А потом рассказал, как он восстанавливался, чтобы выйти на старт ЧР-2024, несмотря на болезнь.

«За три дня до старта ванну принимал с помощью чайника – воды горячей не было, пришлось кипятить, полтора часа наполняли. Полчаса полежал в такой ванне, а потом ещё часа полтора под одеялом накрытый был. Это была авантюра, я такой метод лечения ещё не применял, но риск себя оправдал», — признался Большунов.

Призёры скиатлона на чемпионате России Фото: Телеграм-канал «На лыжи»

Третьим стал Сергей Ардашев, который в борьбе за бронзу опередил Савелия Коростелёва.

Сергей Устюгов в топ-10 не попал, объяснив, что сильно надёргался на классической части, а на коньковую его уже не хватило.

Чемпионат России после выходного продолжится классическими разделками.