Юлия Ступак оценила вероятность возвращения Маркуса Крамера в сборную России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) оценила вероятность возвращения немецкого специалиста Маркуса Крамера в сборную России.

Ступак проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Маркс Крамер не вернётся в сборную России?» — спросил лыжницу один из пользователей.

«Поживём – увидим. Знаю только то, что он очень скучает по нашей команде. Я по нему тоже», — ответила Ступак.

Напомним, Крамер тренировал группы сборной России сначала неофициально (с 2010 года), а в 2014-м стал полноценным тренером сборной России. После начала СВО он был вынужден покинуть Россию, сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Самыми титулованными воспитанниками Крамера среди россиян являются Ступак, Сергей Устюгов и Александр Легков.