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Юлия Ступак ответила, сгоняет ли вес перед гонками

Юлия Ступак ответила, сгоняет ли вес перед гонками
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о том, как поддерживает свою фигуру.

«Очень много вопросов про вес, а в том числе – скидываю ли я его специально перед гонками. Для меня всегда важен не сам вес, а его состав. Например, мышечная масса. Я очень силовой спортсмен. Перед гонками всегда соблюдаю лёгкую диету. Слежу за питанием. Исключаю запреты, ем всё. Здоровое отношение к еде – самое главное», — написала Ступак в своих социальных сетях.

29-летняя Ступак помимо эстафетного золота с Олимпиады-2022 имеет в своём активе три бронзовые награды с ОИ, а также серебро и две бронзы с чемпионатов мира. За время карьеры лыжница успела сделать перерыв и стать мамой.

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