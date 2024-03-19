Бородавко: Терентьева просто не ожидала, что можно так легко опуститься вниз

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в каком состоянии сейчас находится его подопечная – олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Терентьева (Непряева).

«Аппетит хороший (смеётся). Улыбается. Довольная, счастливая. Обо всём остальном — вопросы к ней.

Не хватает ли её в этом сезоне? Не то что не хватает. В жизни человека есть различные пути, эпохи. Бывают спады, болезни. В разговоре с Натальей она сама призналась: «Как быстро уходит хорошее самочувствие, как быстро пропадают силы, выносливость, скоростные качества… Всё это нужно поддерживать». Она просто не ожидала, что так легко можно опуститься вниз. Она сказала: «Представляю, сколько нужно затратить сил и энергии, чтобы опять подняться наверх»», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».