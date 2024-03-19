Кулешова — о победе в гонке на 10 км на ЧР: мне было намного тяжелее, чем в скиатлоне

Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в гонке на 10 км классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке.

«Это было тяжело. Соревнования проходят на хорошем уровне, девочки подготовлены очень сильно. Сначала меня вели по Тане Сориной, потом — по Насте Фалеевой. Мой тренер Пётр Седов подсказывал, как лучше проходить конкретные участки.

Я постепенно разгонялась, шла по самочувствию. Хотелось бы разгоняться быстрее, но пока так, как получается. Видимо, это хорошая тактика. Сегодня была идеальная погода и отличная трасса. Но мне было намного тяжелее, чем в скиатлоне. Чувствовалась усталость, тяжесть в мышцах. Я безумно рада, что даже в таком состоянии сумела выиграть. Спасибо девочкам за борьбу», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».