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Сорина оценила выступление в гонке на 10 км классическим стилем на ЧР в Малиновке

Сорина оценила выступление в гонке на 10 км классическим стилем на ЧР в Малиновке
Татьяна Сорина
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Олимпийская чемпионка 2022 года, российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала итоги гонки на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам в Тюмени. Спортсменка дала оценку бронзовому выступлению. В гонке она проиграла лидеру 32,8 секунды.

«Я бы оценила своё выступление на четыре с минусом. Слишком быстро начала и концовку слила. Я не удивлена темпом Насти Фалеевой, она тоже быстро начинает. Конечно, хотелось бы золото, но для этого нужно стабильное состояние. А у меня на каждой гонке разное самочувствие, волнообразное, пока ещё идёт первая волна после гор. Жду 11-й день, когда наступит вторая волна акклиматизации и станет легче», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат страны завершится 24 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
27:21.5
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург - Ненецкий АО
+23.60
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+32.80
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