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Степанова: Кулешова может ещё не одну гонку на ЧР выиграть, попробую составить конкуренцию

Степанова: Кулешова может ещё не одну гонку на ЧР выиграть, попробую составить конкуренцию
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Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала результаты женской гонки на 10 км классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Победительницей гонки стала Анастасия Кулешова, Степанова пропустила соревнования.

«То, как пробежала Анастасия Кулешова на последних километрах – фантастика. Она реально мастер второго круга. Вторая победа, я её искренне поздравляю. Хочу ей сказать – не будь скромной. Если ты можешь выдать такой финиш, значит, можешь ещё не одну гонку здесь выиграть, а я попробую составить конкуренцию. Фалеева использовала вечером всю аппаратуру – «штаны», перкуссионный массажёр. Она умничка, я за неё очень рада. Отставания большие? Сказывается участие в скиатлоне, концовка сезона, не все так хорошо восстанавливаются», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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