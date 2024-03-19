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Ермил Вокуев выиграл гонку на 10 км классикой на ЧР, Александр Большунов — девятый

Ермил Вокуев (Республика Коми) стал победителем мужской гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Соревнования проходят в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024 в Малиновке.

Обладатель золотой медали преодолел дистанцию за 23.50,0 секунды. Второе место с отставанием 15,7 секунды занял представитель Архангельской области Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин (Архангельская область). Его отставание составило 16,3 секунды.

Девятое место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лидер сезона проиграл Вокуеву 45,4 секунды и прервал серию из 23 побед.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка. Мужчины. 10 км, классический стиль:

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.

4. Илья Семиков (Республика Коми) +28,9.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +29,4.

6. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +34,3.

9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.