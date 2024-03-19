Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ермил Вокуев выиграл гонку на 10 км классикой на ЧР, Александр Большунов — девятый

Ермил Вокуев выиграл гонку на 10 км классикой на ЧР, Александр Большунов — девятый
Ермил Вокуев
Аудио-версия:
Комментарии

Ермил Вокуев (Республика Коми) стал победителем мужской гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Соревнования проходят в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024 в Малиновке.

Обладатель золотой медали преодолел дистанцию за 23.50,0 секунды. Второе место с отставанием 15,7 секунды занял представитель Архангельской области Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин (Архангельская область). Его отставание составило 16,3 секунды.

Девятое место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лидер сезона проиграл Вокуеву 45,4 секунды и прервал серию из 23 побед.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка. Мужчины. 10 км, классический стиль:

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +28,9.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +29,4.
6. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +34,3.
9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Ермил Вокуев
Республика Коми
23:50.0
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+15.70
3
Алексей Червоткин
Архангельская область
+16.30
Материалы по теме
«Оставьте эти вопросы!» Сергей Устюгов отреагировал на слухи о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android