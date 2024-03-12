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«Оставьте эти вопросы!» Сергей Устюгов отреагировал на слухи о завершении карьеры

«Оставьте эти вопросы!» Сергей Устюгов отреагировал на слухи о завершении карьеры
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов отреагировал на слухи о том, что по окончании текущего сезона он планирует завершить профессиональную карьеру.

«Оставьте эти вопросы про завершение карьеры! Бегать буду я, буду бегать. Если только мне не скажут, что всё, давай заканчивай. А так настрой у меня есть. Со здоровьем всё нормально будет – буду бегать. И планы на данный момент начать полноценный сезон в Кубке России, ну, кроме этапа в Вершине Тёи. Но это пока так. А что будет дальше – посмотрим. Может, настроение сменится и всё будет по-другому. Настрой – работать полноценно весь сезон», — сказал Устюгов в своём телеграм-канале.

Отметим, что накануне Устюгов откровенно рассказал, почему не выступает в экипировке сборной ХМАО-Югры.

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