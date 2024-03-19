Александр Большунов объяснил поражение в гонке на 10 км классикой на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке на 10 км классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсмен занял девятое место по итогам гонки.

«Бесследно болезнь не проходит. Я полностью так и не выздоровел. Когда бежал последний круг, не только из-за заложенного носа дышать было сложно, ещё в ухо начало отдавать, в перепонку. Понятно было, что ловить сегодня нечего, нужно было спокойнее доезжать. Посмотрим, как будет самочувствие после этой гонки, а тогда уже решать по командному спринту», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

10 км, классический стиль. Мужчины.

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.

...

9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.