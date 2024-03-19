Коростелёв — о серебре в гонке ЧР: после каскадов из четырёх подъёмов меня вырубило

Российский лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за команду Архангельской области, прокомментировал своё выступление в гонке на 10 км классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке. Спортсмен занял второе место, отстав от победителя гонки, лыжника Ермила Вокуева, на 15,7 секунды.

«Я ухудшился на последнем круге. После каскадов из четырёх подъёмов меня вырубило, хотя приближался к Ермилу. Аплодирую ему, я даже не знал, что он на таких подъёмах решится даблом бежать. В целом доволен, но я обещал не Большунова обыграть, а гонку выиграть», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

10 км, классический стиль. Мужчины.

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.