Бронзовый призёр ЧР Червоткин — о Ермиле Вокуеве: силён парень!

Олимпийский чемпион 2022 года, лыжник Алексей Червоткин подвёл итоги выступления в гонке на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Спортсмен отметил уровень подготовки победителя соревнований Ермила Вокуева.

«Терпеть начал уже со второго подъёма. Не знал, что Вокуев даблом бежал, но удивился, что на спуске поймал большой проигрыш. Лыжи-то у меня работали хорошо, я ребят накатывал, которые бежали на классических лыжах. Силён парень!» — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка. Мужчины. 10 км, классический стиль:

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.

4. Илья Семиков (Республика Коми) +28,9.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +29,4.

6. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +34,3.

9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.