Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бронзовый призёр ЧР Червоткин — о Ермиле Вокуеве: силён парень!

Бронзовый призёр ЧР Червоткин — о Ермиле Вокуеве: силён парень!
Алексей Червоткин
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, лыжник Алексей Червоткин подвёл итоги выступления в гонке на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024. Спортсмен отметил уровень подготовки победителя соревнований Ермила Вокуева.

«Терпеть начал уже со второго подъёма. Не знал, что Вокуев даблом бежал, но удивился, что на спуске поймал большой проигрыш. Лыжи-то у меня работали хорошо, я ребят накатывал, которые бежали на классических лыжах. Силён парень!» — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка. Мужчины. 10 км, классический стиль:

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +28,9.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +29,4.
6. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +34,3.
9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Ермил Вокуев
Республика Коми
23:50.0
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+15.70
3
Алексей Червоткин
Архангельская область
+16.30
Материалы по теме
Александр Большунов объяснил поражение в гонке на 10 км классикой на чемпионате России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android