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«Приехал команду спасать». Вокуев — о победе в гонке на 10 км классикой на ЧР

«Приехал команду спасать». Вокуев — о победе в гонке на 10 км классикой на ЧР
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Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду Республики Коми, высказался о победе в гонке на 10 км классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке.

«Начало чемпионата России смотрел по телевизору, потом тренер сборной Коми купил мне билет, вот я и приехал команду спасать. Я сегодня впервые в сезоне решил попробовать пройти гонку даблполлингом. Спасибо судьям, что разрешили (улыбается). Я тренерам сразу сказал, что буду бежать на коньковых лыжах, так как зон попеременного хода нет. Самый сложный участок? Лично для меня это равнина, на подъёмах я чувствую себя всегда хорошо. Особо готовиться к гонке времени не было, у нас и так соревнования каждую неделю. Вчера приехал, откатался и вот пробежал. Ну я же не из библиотеки вышел. Да, прервал серию Большунова, но завтра будет новый день», — сказал Вокуев в эфире «Матч ТВ».

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