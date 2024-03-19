Александр Большунов не выиграл гонку впервые почти за календарный год

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выиграл гонку впервые почти за календарный год. Лидер сборной оступился в Малиновке, где проходит Альфа-Банк чемпионат России по лыжным гонкам — 2024. До этого Большунов провёл 362 дня без поражений.

В гонке на 10 км классическим стилем спортсмен занял девятое место, проиграв победителю 45,4 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка. Мужчины. 10 км, классический стиль:

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.

4. Илья Семиков (Республика Коми) +28,9.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +29,4.

6. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +34,3.

9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.