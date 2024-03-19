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Александр Большунов не выиграл гонку впервые почти за календарный год

Александр Большунов не выиграл гонку впервые почти за календарный год
Александр Большунов
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выиграл гонку впервые почти за календарный год. Лидер сборной оступился в Малиновке, где проходит Альфа-Банк чемпионат России по лыжным гонкам — 2024. До этого Большунов провёл 362 дня без поражений.

В гонке на 10 км классическим стилем спортсмен занял девятое место, проиграв победителю 45,4 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка. Мужчины. 10 км, классический стиль:

1. Ермил Вокуев (Республика Коми) — 23.50,0.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 15,7 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +16,3.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +28,9.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +29,4.
6. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +34,3.
9. Александр Большунов (Архангельская область) +45,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Ермил Вокуев
Республика Коми
23:50.0
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+15.70
3
Алексей Червоткин
Архангельская область
+16.30
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