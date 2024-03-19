Устюгов — о Вокуеве: самый сильный «ручник» в нашей стране. И не только в нашей

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поздравил лыжника Ермила Вокуева, представляющего команду Республики Коми, с победой в гонке на 10 км классическим стилем на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Малиновке (Архангельская область).

«Это самый сильный «ручник» в нашей стране. И не только в нашей. Ермил — красавчик!» — сказал Устюгов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, Ермил Вокуев преодолел дистанцию за 23.50,0 секунды и завоевал золотую медаль. Второе место в этой гонке занял лыжник Савелий Коростелёв, отставший от лидера на 15,7 секунды. Третьим стал спортсмен Алексей Червоткин. Устюгов по итогам гонки занял седьмое место.