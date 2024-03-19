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Александр Тихонов — о Большунове: его проигрыш — даже хорошо

Александр Тихонов — о Большунове: его проигрыш — даже хорошо
Александр Тихонов
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение лыжника Александра Большунова в гонке на 10 км классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024.

«Ну сколько же можно выигрывать. Его проигрыш — даже хорошо. В этом и есть конкуренция. Думаю, он немножко подустал, может быть, что‑то с лыжами. Выиграть 23 гонки подряд — это очень сильный результат. Ничего страшного, он великий спортсмен. Уверен, что, если бы мы участвовали в Кубке мира, он потрепал бы нервы этим скандинавам‑астматикам. 100%, он продлил бы эту серию там. Большунов — великий человек, который не собирается выступать под белым флагом», — сказал Тихонов «Матч ТВ».

Лидер сборной финишировал на девятом месте в гонке с раздельным стартом. Большунов проиграл победителю соревнований Ермилу Вокуеву 45,4 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. 10 км. Классический стиль
19 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Ермил Вокуев
Республика Коми
23:50.0
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+15.70
3
Алексей Червоткин
Архангельская область
+16.30
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