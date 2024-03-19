Великая серия Большунова закончена! Его сенсационно обыграл лыжник из региональной команды

Что-то нереальное случилось на Альфа-Банк чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке. Суперсенсация, фантастика – как угодно можно называть. Величайшая победная серия Александра Большунова прервана. Гениальный лыжник, на зубах взявший золото в спринте и скиатлоне, проиграл классическую разделку. Чемпионом России стал лыжник из региональной сборной Коми Ермил Вокуев!

Президент ФЛГР Елена Валерьевна Вяльбе, комментируя победную серию Большунова во время Спартакиады-2024, сказала такую фразу: «Тот, кто его обыграет, наверное, Бэтмен какой-то». Так вот, Бэтменом стал лыжник, на которого мало кто ставил. Но тот, кто великолепно бегает классические гонки, особенно одновременным бесшажным ходом, а если простыми словами – даблом.

Ермил Вокуев выбрал на классическую гонку коньковые лыжи, которые гораздо проще подготовить в плане скольжения. Но при этом он прекрасно понимал, что изматывающие подъёмы Малиновки придётся проходить именно даблом, не имея возможности перейти на попеременный ход. Выбрал и не прогадал.

Ермил пробежал гонку фантастически. Он лидировал на каждой отсечке. Пробовали сбросить его и Алексей Червоткин, и Савелий Коростелёв, и Александр Большунов на первой половине гонки. Но никто так и не смог конкурировать с лыжником, который одержало немало блистательных побед в марафонах. А в России это его главная победа. До этого были три победы на чемпионатах России, но говорить будут только про эту.

На подъёмах Вокуев не проигрывал, а на спусках просто отрывался ото всех. Это было красиво и мощно! Два года назад в Сыктывкаре на классической разделке он стал вторым, проиграв Большунову, но теперь взял убедительный реванш.

«Начало чемпионата России смотрел по телевизору, потом тренер сборной Коми купил мне билет, вот я и приехал команду спасать. Спасибо судьям, что не было зон попеременного хода. Я тренерам сразу сказал, что буду бежать на коньковых лыжах. Особо готовиться к гонке времени не было, у нас и так соревнования каждую неделю. Вчера приехал, откатался и вот пробежал. Ну я же не из библиотеки вышел. Да, прервал серию Большунова, но завтра будет новый день», — сказал чемпион после финиша.

Три года назад Вокуев громко заявил, что в России идёт популяризация Большунова, а не лыжных гонок. Он подлил масла в огонь, заявив, что не согласен с дисквалификацией Йоханнеса Клебо в том самом скандальном марафоне на ЧМ-2021. Казалось, что после таких слов они даже здороваться не будут, но нет. Да, они зарубались рядом в контактных гонках, дело доходило до падений (Ермила Вокуева), но в целом всё было нормально.

Конечно, теперь про Ермила Вокуева будут говорить как про лыжника, который прервал серию Александра Большунова. Но Вокуев – великолепный лыжник сам по себе. Чемпион России. Одержавший красивую и мощную победу.

Ермил Вокуев Фото: РИА Новости

Вторым стал Савелий Коростелёв, обыгравший всех, даже Большунова. Но когда он узнал, что Вокуев бежал без мази, только всплеснул руками. Третье место занял Алексей Червоткин. А где Большунов? Он финишировал девятым. Здоровье не позволило пробежать лучше. Но он вышел на гонку и боролся до конца.

«Бесследно болезнь не проходит. Я полностью так и не выздоровел. Когда бежал последний круг, не только дышать было не очень из-за заложенного носа, но ещё в ухо начало отдавать, в перепонку. Понятно стало, что ловить сегодня нечего, нужно было спокойнее доезжать. Посмотрим, как будет самочувствие после этой гонки, а тогда уже решать по командному спринту», — сказал Большунов.

Он выиграл в нынешнем сезоне 23 гонки подряд. И это великая серия. Теперь она начинается заново.