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Большунов в паре с Коростелёвым побежит командный спринт на чемпионате России

Завтра, 20 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область) состоится мужской командный спринт.

Определились составы команд, которые примут участие в соревнованиях.

За команду Архангельской области-1 побежит трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов и двухкратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев.

За команду Архангельской области-2 заявлен двухкратный призёр Олимпиады в Пекине Александр Терентьев и Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин.

Команду Тюменской области будут представлять серебряный призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин и Олимпийский чемпион в командной эстафете Денис Спицов.

Также в гонке примут участие победитель сегодняшней гонки классическим стилем Ермил Вокуев и Илья Семиков. Спортсмены выступают за команду Республики Коми.

Расписание гонки по московскому времени:

10:30 – Квалификация. Мужчины.

12:00 – Финал. Мужчины.