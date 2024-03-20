Бородавко: решение о том, побежит ли Большунов марафон, будем принимать перед гонкой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, выступит ли трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в марафоне в рамках чемпионата России в Малиновке.

«Побежит ли Большунов марафон? Будем принимать решение перед гонкой. Артём Мальцев заболел и не побежит точно. Остальные спортсмены группы планируют бежать.

Что говорил Маше Истоминой? Говорил о том, что правильная техника – залог быстрого прохождения круга. Ей нужно было хорошо работать финишную прямую и все повороты, где нет нарезанных лыжней, толкалась полуконьком, как это и принято. Вероника Степанова проявила верх мастерства, сэкономила силы на последний круг и на последнем подъёме, когда никто не ожидал, сумела оторваться, а потом не упустила преимущество.

Александр Терентьев постепенно возвращается. Конечно, пока не его движения, но уже проблеск виден. Он показал то, на что способен, и в перспективе будет расти. То, что Алексей Червоткин не смог побороться с Сергеем Ардашевым на финише – Ардашев больше спринтер, он чуть помощнее, и на прямой у Алексея меньше возможностей», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».