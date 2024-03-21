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Терентьев, Червоткин, Коростелёв и Большунов выступят в мужской эстафете на ЧР

Терентьев, Червоткин, Коростелёв и Большунов выступят в мужской эстафете на ЧР
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Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на официальном сайте опубликовала составы сборных на мужскую эстафетную гонку Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область).

В составе сборной Архангельской области выступят Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и лидер сезона Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.
Эстафета, мужчины. Составы команд

1. Тюменская область (Андрей Парфёнов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин).
2. Республика Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов).
3. Республика Коми — 1 (Илья Порошкин, Ермил Вокуев, Евгений Семяшкин, Илья Семиков).

12. Архангельская область (Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Александр Большунов).

Напомним, победителем мужской эстафеты на Спартакиаде сильнейших, прошедшей в феврале, стала команда Республики Татарстан.

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