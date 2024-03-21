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Потерявшая сознание лыжница Кириллова включена в состав эстафеты сборной ХМАО-Югры

Потерявшая сознание лыжница Кириллова включена в состав эстафеты сборной ХМАО-Югры
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Российская лыжница Анастасия Кириллова, потерявшая сознание после финиша командного спринта на Альфа-Банк чемпионате России – 2024 в Малиновке (Архангельская область), попала в состав сборной ХМАО-Югры на женскую эстафету, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

За первую команду ХМАО-Югры в этой гонке побегут: Анастасия Кириллова, Анастасия Игнатьева, Алёна Перевозчикова и Елизавета Еремеева.

Ранее главный тренер команды ХМАО-Югры Сергей Турышев сообщил, что у Кирилловой в командном спринте произошёл глюколитический шок. Состояние спортсменки, по словам тренера, стабилизировалось.

Напомним, женская эстафета на чемпионате России — 2024 состоится завтра, 22 марта. Соревнования в Малиновке завершатся 24 марта.

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