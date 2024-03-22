Итальянский журналист: только россияне смогут конкурировать с норвежцами

Итальянский журналист Умберто Вольпе высказался о доминировании сборной Норвегии в лыжных гонках в условиях отстранения россиян от международных соревнований.

«Как и ожидалось, Норвегия доминировала в Кубке мира сезона-2023/2024. Без тени сомнения можно сказать, что вынужденное отсутствие российских спортсменов, единственных, кто может конкурировать с норвежцами, сыграло на руку этой гегемонии. Последнее участие россиян в гонках Кубка мира датируется 27 февраля 2022 года. Тогда в гонке на 15 км в Лахти победу одержал финн Ийво Нисканен, а два других призовых места заняли Алексей Червоткин и Александр Большунов. Потом россияне были отстранены на неопределённый срок.

За два с лишним года в мире зимних видов спорта ни разу не было реальных попыток со стороны FIS, IBU и FIL вернуть россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе. На данный момент сложно сделать прогноз о возможном возвращении россиян в следующем сезоне, но FIS стоит задать себе несколько вопросов», — написал Вольпе в материале, опубликованном Neveitalia.