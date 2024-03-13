«Никто к нам не приедет даже за деньги». Губерниев — об идее встречи с лыжниками Норвегии

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях назвал идею встречи между российскими и норвежскими лыжниками прекрасной, но невозможной для реализации.

«Идея матчевой встречи наших лыжников с норвежцами прекрасна!!! Особенно если провести эту встречу в России!!! Это как суперсерия в хоккее!!! Только никто из норвежцев к нам не приедет, даже за деньги!!! И за большие деньги они тоже не приедут… В этом надо отдавать себе отчёт… И поэтому ничего не состоится….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, министр спорта России Олег Матыцин ранее высказал неофициальную идею встречи российских и норвежских лыжников. На неё уже отреагировала глава Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе.