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Клебо — о серебре Нортуга на чемпионате Норвегии: в хорошие дни Петтер просто сумасшедший

Клебо — о серебре Нортуга на чемпионате Норвегии: в хорошие дни Петтер просто сумасшедший
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Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо прокомментировал выступление соотечественника 38-летнего лыжника Петтера Нортуга в командном спринте классическим стилем на чемпионате Норвегии. Петтер Нортуг в паре с братом Эвеном занял второе место в гонке, Клебо с Дидриком Тёнсетом стали победителями соревнований.

«Я отлично провёл время. Было приятно видеть Петтера в действии, это здорово для всех. В хорошие дни Нортуг просто сумасшедший. Нам всем есть чему поучиться у Петтера. У него есть соревновательный дух, которым обладают немногие. Это вдохновляет. Прекрасно видеть, что он добивается таких успехов на национальном чемпионате», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, в 2018 году Нортуг объявил о завершении профессиональной карьеры, однако в сезоне-2023/2024 выступил на этапе Кубка Норвегии и на чемпионате страны.

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