«Разум хочет большего, но тело говорит «нет». Нортуг — о серебре на чемпионате Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал выступление в командном спринте классическим стилем на чемпионате Норвегии. Петтер Нортуг в паре с братом Эвеном занял второе место в этой гонке, победителями соревнований стали лыжники Йоханнес Клебо и Дидрик Тёнсет.

«Я много тренировался с Сундбю. Думаю, это одна из причин, почему у меня было топливо в этой гонке. Я рад соревноваться, здорово выступать на чемпионате Норвегии и иметь возможность бороться за медали. Конечно, разум хочет большего, но тело говорит «нет». Буду ли ещё здесь выступать? Посмотрим. Может, срок регистрации на гонки уже прошёл, но надо будет попробовать договориться», — приводит слова Нортуга NRK.