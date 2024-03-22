Шистад: после трёх лет неудач поняла, что не стоит идти за толпой, нужно слушать себя

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад высказалась о своих нестандартных физических данных и рассказала, как смогла раскрыть свой спортивный потенциал.

«В моём случае, к сожалению, телосложение другое, сильно отличается от телосложения лыжниц, специализирующихся на длинных дистанциях. Поэтому мне приходится действовать по-другому. Главная задача для меня — выйти за рамки.

У меня были три года неудач. В этот период я поняла, что не стоит идти за толпой, нужно слушать себя. Думаю, именно так ты можешь раскрыть свой потенциал», — приводит слова Шистад NRK.

Напомним, накануне Кристине Ставос Шистад в паре с Марией Харц Меллинг одержала победу в командном спринте классическим стилем на чемпионате Норвегии.