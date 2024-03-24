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Фоссесхолм — о победе Йохауг в Норвегии: я ожидала, что она разгромит меня

Фоссесхолм — о победе Йохауг в Норвегии: я ожидала, что она разгромит меня
Терезе Йохауг
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Чемпионка мира 2021 года в эстафете 22-летняя норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм прокомментировала победу Терезы Йохауг в коньковой разделке на 30 км на чемпионате Норвегии.

«Я ожидала, что она разгромит меня. Конечно, она мало тренировалась на лыжах, но её базовые навыки и физическая форма уникальны. Как и она сама», — приводит слова Фоссесхолм норвежский VG.

Второй в гонке стала американка София Лаукли, а бронза у Астрид Эйре Слинн. Обе соперницы отстали от Йохауг более чем на две минуты. Фоссесхолм заняла девятое место.

Напомним, 35-летняя Йохауг объявила о завершении карьеры два года назад, но недавно задумалась о возвращении в спорт к чемпионату мира — 2025 в Тронхейме. Окончательного решения лыжница пока не приняла, но начала тренироваться, чтобы попробовать себя в более локальных соревнованиях.

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