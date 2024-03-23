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«Кажется, что нет смысла идти вперёд». Соперницы Йохауг — о её победе на гонке в Норвегии

«Кажется, что нет смысла идти вперёд». Соперницы Йохауг — о её победе на гонке в Норвегии
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Сегодня, 23 марта, норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые после перерыва пробежала дистанцию 30 км на чемпионате Норвегии и выиграла гонку. Соперницы лыжницы Астрид Слинн и Фрида Карлссон заявили, что теперь Йохауг вновь лучшая.

«Я думаю, всем интересно, что мы делаем. Какой смысл участвовать, если она, безусловно лучшая? Если бы я была недалеко, со мной все было бы в порядке, но когда ты так далеко позади, кажется, что нет смысла идти вперёд», — приводит слова Слинн SVT.

«Впечатлена, но не удивлена! Теперь она снова фаворитка», — приводит слова Карлссон SVT.

По словам ещё одной лыжницы Хейди Венг, результат был очевиден, но разрыв не должен был быть таким большим.

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Второй в гонке стала американка София Лаукли, а бронза у Астрид Слинн. Обе соперницы отстали от Йохауг более, чем на две минуты.

Напомним, сейчас Йохауг 35 лет, она завершила карьеру 2 года назад, но недавно задумалась о возвращении в спорт, на чемпионат мира — 2025 в Тронхейме.

Окончательного решения лыжница пока не приняла, но начала тренироваться, чтобы попробовать себя в более локальных соревнованиях.

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