Карль: до этого сезона и подумать не могла, что займу 2-е место в дистанционном зачёте КМ

Немецкая лыжница Виктория Карль подвела итоги сезона-2023/2024 и высказалась об итоговом втором месте в дистанционном зачёте Кубка мира среди женщин.

«Моей целью на сезон было хотя бы попасть на подиум. Очутиться на высшей ступени пьедестала в Тронхейме было фантастически. До этого сезона я и подумать не могла, что могу занять второе место в дистанционном зачёте. Нужно знать свои сильные стороны, прилагать множество усилий, тренироваться и грамотно распределять силы по ходу сезона. Я пережила много неудач и выросла благодаря этому», — приводит слова Карль MDR.

Напомним, лучшей в дистанционном зачёте Кубка мира среди женщин по итогам сезона стала победительница генеральной классификации американка Джессика Диггинс.