Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Карль: до этого сезона и подумать не могла, что займу 2-е место в дистанционном зачёте КМ

Карль: до этого сезона и подумать не могла, что займу 2-е место в дистанционном зачёте КМ
Комментарии

Немецкая лыжница Виктория Карль подвела итоги сезона-2023/2024 и высказалась об итоговом втором месте в дистанционном зачёте Кубка мира среди женщин.

«Моей целью на сезон было хотя бы попасть на подиум. Очутиться на высшей ступени пьедестала в Тронхейме было фантастически. До этого сезона я и подумать не могла, что могу занять второе место в дистанционном зачёте. Нужно знать свои сильные стороны, прилагать множество усилий, тренироваться и грамотно распределять силы по ходу сезона. Я пережила много неудач и выросла благодаря этому», — приводит слова Карль MDR.

Напомним, лучшей в дистанционном зачёте Кубка мира среди женщин по итогам сезона стала победительница генеральной классификации американка Джессика Диггинс.

Материалы по теме
Американка Диггинс второй раз в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android