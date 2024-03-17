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Американка Диггинс завоевала «Большой хрустальный глобус» во второй раз в карьере

Американская лыжница Джессика Диггинс завоевала «Большой хрустальный глобус» во второй раз в карьере. По итогам этого сезона на счету американки 2746 очков.

Второй в общем зачёте по результатам текущего сезона стала шведка Линн Сван, в активе которой 2571 очков. Третье место заняла ещё одна представительница Швеции Фрида Карлссон — 2309.

Перед сегодняшним масс-стартом Диггинс и занимающую второе место в общем зачёте шведскую лыжницу Линн Сван разделяло 75 очков. Джессика Диггинс имела 2616 очков, Линн Сван — 2541. Диггинс заняла первое место, преодолев дистанцию 20 км за 51.53,0, Сван ‒ 26-е место (1.18,8 секунды).

Ранее американка побеждала в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.

Напомним, что накануне Диггинс досрочно завоевала «малый Хрустальный глобус» в дистанционном зачёте.